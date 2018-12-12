Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из Крыма в Россию через Керченский мост выехала колонна боевой техники

12.12.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из Крыма в Россию через Керченский мост выехала колонна боевой техники

Колонна российской боевой техники ночью 10 декабря выехала из аннексированного Крыма через Крымский мост. Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» на своей странице в Facebook.

Украинский офицер опубликовал видео на котором видно, что большое количество техники перегоняли на полуостров в темное время суток. В комментарии к видео сказано:

«10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, техника, мост, Керченский пролив
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх