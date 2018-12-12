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Кабмин готовит украинским пенсионерам приятный сюрприз

12.12.2018 11:45
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Кабмин готовит украинским пенсионерам приятный сюрприз

В Кабмине обещают рост пенсионных выплат в среднем от 17% до 40% ежегодно.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает KR24.

Он отметил, что уже с 1 января 2019 будет перечислена пенсия военным пенсионерам. Следующий этап - это 1 марта, тогда тоже пройдет перерасчет пенсий.

И потом каждый год в марте процедура будет повторяться.

В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от того, кто будет во власти.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Донбасс, пенсионер, повышение, Кабмин, пенсии
 
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