«Критически важно для России»: журналист озвучил цели Кремля в Азовском море

12.12.2018 18:15

Известный журналист Аркадий Бабченко высказался относительно агрессии России в Азовском море, отметив, что Москва не успокоится и не оставит Украину терроризировать в этом регионе, пока не достигнет своих целей, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Самой главной целью Владимира Путина, как считает Бабченко, это открыть путь для пресной воды в оккупированный Крым. А новыми целями для атаки, в данный момент, являются такие украинские города, как Мариуполь и Бердянск.



«Путину критически важно открыть поставки питьевой воды в Крым, так как там заканчивается вода. Поэтому он может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск. Конечно, может полезть и на Донбасс. Полезут ли они дальше на Харьков или на Днепр, — вполне возможно. Почему бы и нет? Кремль не оставит Украину в покое. Недавно читал статью какого-то генерала, где были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это — потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, раскачивание ситуации по любым темам: религиозным, этническим, расовым, насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас и происходит в Украине», - отметил журналист.



В то же время Бабченко обратил внимание на тот факт, что российское общество никак не отреагирует на данную агрессию. Журналист объясняет это тем, что российская пропаганда все еще работает, и работает успешно, поэтому все уже давно схвачено и запрограммировано на войну. «Посмотрите этот ролик, где российские военные давят украинский буксир и обратите внимание на состояние капитана этого корабля. Посмотрите на его истерику. Мужик идет на смерть, мужик своей смертью убивает проклятых пиндосов, смерть за царя-отечество, за нефть-матушку и газ-батюшку. Ментально россияне находятся в состоянии войны. Переключатель «война-мир» в их голове переключен на войну. Они уже воюют, но не с Украиной, они воюют с американцами», - рассказал он.