- Погода: синоптики прогнозируют метели и сильные снегопады11:16
- Над всей планетой нависла угроза войны: Путину мало Украины, он собрался "защищать права русских" по всему миру 10:45
- На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?10:30
- «Взвешенные решения»: В Украине подорожает тепло 09:15
- Арестович: 15-16 декабря могут начаться волнения по всей стране, не исключено, что планируется захват админзданий08:47
- Савченко приняла новое решение по голодовке08:31
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ 07:25
На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?
В том, что Россия снова стянула боевые танки к границе, нет ничего нового. Такое сосредоточение в плановом порядке осуществлялось с конца 2014 года.
Однако, в условиях гибридной войны на Донбассе, актом агрессии, таким же, как и прямое вторжение, можно считать вмешательство в выборы в Украине. Так считает председатель совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, оценивая информацию о том, что РФ сосредоточила сотни боевых танков в 18 километрах от границы, передает «Слово и Дело».
«РФ с 2014 года наращивала свой потенциал вдоль границы, разворачивая новые подразделения, части. Очень важно еще и то, что РФ размещает органы оперативного управления на границе, что свидетельствует об агрессивных намерениях. Если не сегодня, то завтра, образно говоря», – подчеркнул Грабский.
В то же время, по мнению эксперта, говорить о том, что атака или вторжение РФ начнется завтра или через месяц, не стоит. «В состоянии гибридной войны вмешательство в выборы – такой же акт агрессии, как и прямое вооруженное вторжение. Сейчас Россия будет использовать все свои возможности, чтобы решить свои задачи путем смены руководства Украины на более лояльное, которое пойдет на определенные уступки», – отметил он.
Грабский добавил, что пока с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что к концу 2019 года открытого вторжения РФ не будет. В этом промежутке времени, по его словам, Украина будет иметь дело с гибридным влиянием на внутриполитическую ситуацию в нашей стране.
В свою очередь, политолог Андрей Горбенко считает, что захватывать территорию РФ не станет, а в значительной степени будет рассчитывает на парламентские выборы. Если парламент будет пророссийским, для Украины – это очень сложный сценарий.
Горбенко акцентировал, Кремлю нужно, чтобы Украина вошла в его политическую орбиту, то есть, чтобы на внутреннем и международном уровнях мы были лояльны к Москве.
«Никогда не было задачи захватить Украину. Это как раз никому не нужно. Зачем? Если бы нужна была территория, то захватили бы Беларусь. Там гораздо большая интеграция, лояльность. Но этого не происходит. Это не нужно. Если это произойдет, тогда (Украине – ред.) нужно начинать беспокоиться за территорию», – резюмировал Андрей Горбенко.
Напомним, Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, вторжение, танки
- Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе
- РФ на границе с Белоруссией не пропускает украинцев
- Россияне на предложение Украины урегулировать вопрос госграницы на Донбассе отвечают: «Не время»
- Передача границы в руки третьей стороне - в Минских договоренностях возможен компромисс
- Российские колонны грузовиков пересекли границу в сторону Украины
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ 07:25
- Санкции ЕС за "выборы" в ОРДЛО: назван поименный список22:02
- На реконструкцию КПВВ В Станице Луганской потратили десять млн гривен21:29
- Боевики “ДНР” готовят очередную диверсию21:27
- Пасечник нашел новое применение бывшему магазину «АТБ»20:24
- На подконтрольной «ДНР» территории в четыре раза больше безработных, чем при Украине19:53
- В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта18:50
- Погода: синоптики прогнозируют метели и сильные снегопады11:16
- Расклады для "Шахтера" перед последним матчем группового турнира ЛЧ11:00
- Над всей планетой нависла угроза войны: Путину мало Украины, он собрался "защищать права русских" по всему миру 10:45
- На границе сотни танков: Возможно ли прямое вторжение РФ в Украину?10:30
- В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани10:15
- В США одобрили быстродействующее лекарство от гриппа10:00
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Супруга трехсотлетнего приведения подала на развод09:30
- «Взвешенные решения»: В Украине подорожает тепло 09:15
- Путин готовит "сюрприз" россиянам в День конституции: Россию ожидают грандиозные изменения09:00
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»