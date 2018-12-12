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Над всей планетой нависла угроза войны: Путину мало Украины, он собрался "защищать права русских" по всему миру
Российский агрессор вновь высказался о защите прав россиян в любом месте планеты.
На встрече с членами СПЧ Путин призвал активно отстаивать права русских по всему миру.
Глава Российской Федерации считает, что общая задача властей и Совета по правам человека - "защищать права российских граждан в любой точке земного шара", передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Апостроф".
По мнению российского президента, ущемление прав русских - "резонансная тема", которую должен обсуждать Совет и решать проблемы такого рода.
Отметим, что адмирал британских ВМС заявил о том, что Третья мировая война может вспыхнуть с вторжением путинских войск на территорию Донбасса. Также политолог из РФ Пионтковский рассказал, когда российский агрессор решится на эскалацию в войне с Украиной и Западом.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, угроза
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