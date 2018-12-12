Новый этап "современных" пенсий начнется в марте

12.12.2018 12:50

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что автоматическая "современнизация" пенсий начнется с 1 марта 2019 года, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.



"1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждый 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - заявил Розенко. При этом он добавил, что размер повышения пенсий составит от 17% до 40%.



Ранее сообщалось, что согласно словам старшего сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, в Украине в ближайшие месяцы дважды пересчитают пенсии. Она отметила в эфире «Обоз ТВ», что первое повышение коснется самых малообеспеченных пенсионеров. Второе же повышение пенсионных выплат затронет практически всех. В конечном итоге, выплаты у некоторых украинских пенсионеров могут подняться на 20 процентов.