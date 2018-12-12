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Новый этап "современных" пенсий начнется в марте

12.12.2018 12:50
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Новый этап "современных" пенсий начнется в марте

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что автоматическая "современнизация" пенсий начнется с 1 марта 2019 года, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

"1 марта 2019 состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждый 1 марта следующего года, осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - заявил Розенко. При этом он добавил, что размер повышения пенсий составит от 17% до 40%.

Ранее сообщалось, что согласно словам старшего сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидии Ткаченко, в Украине в ближайшие месяцы дважды пересчитают пенсии. Она отметила в эфире «Обоз ТВ», что первое повышение коснется самых малообеспеченных пенсионеров. Второе же повышение пенсионных выплат затронет практически всех. В конечном итоге, выплаты у некоторых украинских пенсионеров могут подняться на 20 процентов. 



Теги: Донбасс, реформа, март, пенсии
 
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