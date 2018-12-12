"Путин, это война", - Порошенко сделал громкое заявление

12.12.2018 12:15

Украинский лидер сделал мощное заявление в интервью телеканалу в США.

Порошенко в эфире Fox News назвал захват украинских кораблей россиянами в Керченском проливе войной, а блокирование судоходства в территориальных водах Украины – противостоянием миру, передает "Диалог.UA".

Обращаясь к Путину, украинский лидер заявил, что нападению на украинские суда нет никаких других объяснений, кроме войны. Порошенко добавил, что реакция мира на такой акт агрессии Российской Федерации была решительной, однако, помимо слов, необходимо действовать, в частности не допустить оккупации войсками страны-оккупанта Черного моря и Азова с помощью присутствия НАТО.

Ранее Порошенко подписал документ, согласно которому договор о дружбе со страной-агрессором продлеваться не будет.

Также политический блогер Нусс высказался о сомнительных результатах предвыборных соцопросов и заявил, что враг №1 для Путина – это Порошенко.



Источник: www.dialog.ua