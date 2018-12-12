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Савченко приняла новое решение по голодовке

12.12.2018 08:31
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Савченко приняла новое решение по голодовке

Лишенная неприкосновенности внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которой предъявили обвинения в госизмене, приняла решение о прекращении сухой голодовки уже послезавтра, 13 декабря.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», причиной такого шага стало то, что для неё согласились пойти на уступки и разрешили подать декларацию в электронном виде, рассказала парламентарий на сегодняшнем заседании в столичном Шевченковском райсуде. 

«Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел навстречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. В связи с этим моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодания», – пояснила обвиняемая, добавив, что на протяжение 6 дней голодания она потеряла 7 кг - с 73 кг до 66 кг.

Также Савченко добавила, что планирует «превзойти сроки» своего сухого голодания в России, продлившегося 6 дней, поэтому продолжит голодать еще один день – 12 декабря. 



Теги: Донбасс, голодовка, Савченко
 
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