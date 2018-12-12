Синоптики рассказали о погодных изменениях 13 декабря

12.12.2018 16:45

После сильнейших снегопадов, прошедших в Украине, погода начнет меняться. Как передает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, уже завтра, 13 декабря, осадки в большинстве регионов прекратятся. По прогнозам синоптиков, 13 и 14 декабря в стране будет облачно с прояснениями.



В ночь на четверг снег возможен в центральных и северных областях. В дневные часы в четверг на западе также пройдет снег. В южных и восточных областях осадки не прогнозируются. При этом на дорогах страны сохранится гололедица. На востоке и на юге дневная температура составит от 1 до 4 градусов тепла, в остальных регионах днем будет от 0 до 4 градусов мороза. Самая холодная погода ожидается в Карпатах. Днем столбик термометра до 9 градусов со знаком минус.



15 и 16 декабря синоптики также не обещают существенных осадков, лишь 16 декабря в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой снег. Температура ночью 2-8 градусов со знаком минус, в Карпатах около 10 градусов мороза; днем 0-5 градусов мороза, в южной части 1-4 градуса тепла.