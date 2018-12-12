Теперь платить двум компаниям: с Нового года изменятся платежки за электроэнергию

12.12.2018 20:38

С Нового года оплату за электроэнергию в платежках будут указывать по-новому.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сумму разведут на две отдельные графы: услуги компании-продавца и компании-поставщика. Но сам тариф не изменится. И подписывать новые соглашения не надо. Не придется также никуда ездить или отсылать документы по почте. Стоит только вовремя рассчитаться за потребленную электроэнергию и соглашение вступит в силу автоматически.

Ранее сообщалось, что ДТЭК в существующей модели рынка не занимает монопольного положения на рынке генерации и, соответственно, не может использовать свою рыночную власть и злоупотреблять монопольным положением. Это связано с существующими административными ограничениями на рынке.

Антимонопольный комитет Украины, в частности, установил, что рыночная доля холдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. Это более чем в два раза меньше, чем рыночная доля государственного предприятия НАЭК "Энергоатом", который производит 57% электрической энергии.

Также сообщалось, что НКРЭКУ в обосновании принятия оптово-розничной цены на 2019 год, предлагает заложить в тариф цену угля ниже, чем реальные спотовые цены на мировых рынках.

Источник: https://antikor.com.ua