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Украина победит: откровения от старцев с Афона

12.12.2018 13:45
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Афонские старцы заявили, что Русь имеет шанс на свое возрождение после 2021 с центром в Киеве.

Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера в день солнцестояния 21 декабря 2020 Потому что с точки зрения звезд — это грандиозное эпохальное событие для всех нас.

Свидетельство решительные: возможно, именно сейчас происходит воспроизводство Новой Киевской Руси, которая никогда не умрет об этом говорит гимн и, конечно, герб в виде летучего сокола, мы живем в переломную эпоху для Украины, говорят старцы.

Они добавили: «Плохо жить украинском осталось ровно 4 года. С 2021 по 2033 начнется резкий рост экономики, благодаря чему в пределах нашей страны случится новое «китайское чудо». После 2024-2025 года у нас уже будут шансы стать полноценным членом Евросоюза».

Известно, что придет новый президент — реформатор, будет высокого роста на «Белом коне» — есть даже пророчество Ванги по этому поводу и столь возродит экономику Украины, уничтожит коррупцию, проведет реформы, нас начнут уважать во всем мире.

Сверхважно то, говорят старцы, что ближе встречи президентов Порошенко и Путина, положат конец конфликту в Донбассе. А в 2020 году в Украину вернется Крым.



Теги: Украина, Донбасс, победа, предсказание
 
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