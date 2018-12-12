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''Украинцы ждали десятилетиями'': Порошенко озвучил 3 ''ударные'' резолюции США
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
"Ударный день поддержки Украины в США", — написал об этом президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook. Он подчеркнул, что это - решение, "которого украинцы ждали десятилетиями и над которым неустанно работали наша дипломатия и украинская община".
Как отметили в украинском посольстве в Вашингтоне, постановочная часть документа содержит признание выводов правительственной комиссии США о голоде в Украине (от 22 апреля 1988 года), о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".
"Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября 2018 года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа", — написано в сообщении посольства.
Порошенко в свою очередь поблагодарил Палату представителей. Он подчеркнул, что это не единственное важное постановление касательно Украины — Конгресс принял еще две резолюции.
"Американские парламентарии осудили военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе. Отдельной резолюцией Конгресс высказался против завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2", — рассказал президент.
Отметим, что конгрессмены призвали правительства европейских стран отказаться от строительства, а президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против РФ.
В резолюции говорится, что "Северный поток-2" является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".
"Особенно приятно, что все три резолюции были приняты единогласно", — подытожил Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, резолюция, Порошенко
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