- "Крымский мост рухнет", - эксперт рассказал, кого обвинит Россия после крушения "стройки века"16:30
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- Всемирный банк: Украине не избежать повышения пенсионного возраста16:00
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- В Мариуполе мужчина напал на полицейского15:00
- Крым частично остался без света14:38
- Банкротство физлиц в Украине: что теперь будет с должниками14:20
- Украина победит: откровения от старцев с Афона13:45
- Здоровье Сенцова значительно ухудшилось13:34
Всемирный банк: Украине не избежать повышения пенсионного возраста
Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни. Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский в интервью Экономической правде.
"Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся", - сказал Случинский.
По его словам, некоторые страны не поднимают пенсионный возраст прямо сейчас, но принимают решение, что начнут это делать, например, через пять лет.
"Это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам. Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем", - заявил он.
Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает представитель Всемирного банка.
"Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать", - сказал Случинский.
Закон о всеобщем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября 2017 года, он вступил в силу 11 октября.
Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.
В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.
Теги: Украина, Донбасс, возраст, пенсионная реформа, пенсии
- Народный депутат: "Пенсионный возраст в Украине снизят уже с апреля"
- МВФ: ПЛАКАЛИ ДЕНЕЖКИ УКРАИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ!?
- Рева заявил, что пенсионный возраст не будет повышаться еще 10 лет
- В Польше снизили пенсионный возраст
- В Украину прибыла миссия МВФ: решается судьба пенсионной реформы
- "Будет шок" - министр соцполитики о грядущей пенсионной реформе
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- В Мариуполе мужчина напал на полицейского15:00
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем13:15
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе12:35
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. Разведка озвучила потери НВФ11:30
- В «ДНР» ажиотаж с мукой, все полки пустые (ВИДЕО)08:15
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности07:45
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали почти 300 человек07:30
- "Крымский мост рухнет", - эксперт рассказал, кого обвинит Россия после крушения "стройки века"16:30
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе16:16
- Всемирный банк: Украине не избежать повышения пенсионного возраста16:00
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- «Власти» ОРЛО передали Украине 42 заключенных15:30
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях15:14
- В Мариуполе мужчина напал на полицейского15:00
- Названы имена парижских знаменосцев «ДНР»14:50
- Крым частично остался без света14:38
- Банкротство физлиц в Украине: что теперь будет с должниками14:20
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»