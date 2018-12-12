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«Взвешенные решения»: В Украине подорожает тепло
Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на централизованное отопление. Об этом вчера, 11 декабря, сообщила на своей странице в Facebook председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
«Сегодня НКРЭКУ завершила рассмотрение вопросов установления тарифов на тепло для своих лицензиатов. Таким образом, по обращению 26 лицензиатов, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества, Комиссией были приняты взвешенные решения», – написала она.
Судя по инфографике, которую она опубликовала, в среднем тариф для населения вырастет на 12-24%. «Мы не допустили необоснованного завышения тарифов. Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа – 23,5%», – сообщила Кривенко.
В то же время, по ее словам, для потребителей бюджетной сферы «тарифы удалось снизить до 22%».
«Как шаг навстречу потребителю – стоимость электрической энергии для населения останется неизменной. Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменится», – заверила председатель НКРЭКУ.
Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов – 1 января 2019 года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, отопление, отопительный сезон, повышение тарифов, повышение
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