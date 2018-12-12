Здоровье Сенцова значительно ухудшилось

12.12.2018 13:34

Сестра политзаключенного Огеса Сенцова Наталья Каплан в интервью DW рассказала, что за время, проведенное в российской тюрьме, здоровья Олега очень ухудшилось, передает replyua.net.



"У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, - это со слов Олега. А он, соответственно, знает только со слов тюремных врачей. Но можно сказать, что 145 дней голодовки без последствий не прошли бы ни для кого. Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дела очень и очень плохи. Безусловно, он вышел из голодовки с довольно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он нажил себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца ", - отметила Каплан.



В то же время, сестра режиссера отметила, что ум и психология Сенцова остались прежними. Он отметила, что Олега, наверняка, ничего не сломает: он очень активно работает и даже не жалуется, ведь он не из тех, кто ноет.