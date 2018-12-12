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Здоровье Сенцова значительно ухудшилось
Сестра политзаключенного Огеса Сенцова Наталья Каплан в интервью DW рассказала, что за время, проведенное в российской тюрьме, здоровья Олега очень ухудшилось, передает replyua.net.
"У нас проблема в том, что к Олегу не допускают независимых врачей. И все, что мы знаем, - это со слов Олега. А он, соответственно, знает только со слов тюремных врачей. Но можно сказать, что 145 дней голодовки без последствий не прошли бы ни для кого. Когда к Олегу хотели применить принудительное кормление, было понятно, что дела очень и очень плохи. Безусловно, он вышел из голодовки с довольно серьезными потерями для здоровья. Пока никто не может сказать, сможет ли он полностью восстановиться. Он нажил себе ишемию, аритмию - это только то, что касается сердца ", - отметила Каплан.
В то же время, сестра режиссера отметила, что ум и психология Сенцова остались прежними. Он отметила, что Олега, наверняка, ничего не сломает: он очень активно работает и даже не жалуется, ведь он не из тех, кто ноет.
Теги: Донбасс, здоровье, политзаключенные
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