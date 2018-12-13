"Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину

13.12.2018 21:59

Концентрация Россией тяжелой военной техники, живой силы и ракетных комплексов "Искандер", которые способны наносить удары по Киеву, в стратегическом и военном плане не имеют никакого значения, поскольку открытую масштабную войну РФ не начнет против Украины. И таким образом, милитаризация приграничной зоны – своего рода акт военно-политического давления на Украину.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Ситуация с концентрацией Россией у границы Украины техники очевидна и связана с тем, что 15 декабря состоится Объединительный собор для получения УПЦ Томоса. Это для РФ – серьезное геополитическое поражение. Все остальные военные действия, бряцания оружием и т.д. не имеют абсолютно никакого смысла. Накапливание войск у наших границ идет, потом они отводятся. Почему это происходит именно сейчас, тоже абсолютно непонятно: никаких признаков грядущего военного наступления, по крайней мере в открытой печати, нет. Со стороны РФ это – абсолютно непонятные движения, которые, скорее всего не приведут ни к чему", – объяснил он.

Как сообщалось, украинскому военному командованию давно было известно о российском войске вблизи нашей границы, которое готово к вторжению. А вот координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат и члена оборонного комитета Рады Дмитрий Тымчук показал, какие силы России стоят вблизи Украины. Это сотни танков, самолеты, артиллерия и десятки тысяч солдат.

В свою очередь начальник Генерального штаба Виктор Муженко также отмечал на днях, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии 18 км от границы.