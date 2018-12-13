Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

НБУ изменил порядок приема поврежденных банкнот

13.12.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НБУ изменил порядок приема поврежденных банкнот

Значительно поврежденные банкноты с нового года можно будет отдавать не только в подразделения Национального банка, но также и в уполномоченные банки, сообщает пресс-служба НБУ, передает Телеканал новостей «24».
"Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", – говорится в сообщении.
Значительно поврежденными банкнотами можно считать те, которые пострадали в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами, а также потеряли платежные признаки. Уполномоченными банками, которые могут хранить запасы наличности НБУ, являются Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.



Теги: Украина, НБУ, гривня, обмен
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх