НБУ изменил порядок приема поврежденных банкнот

13.12.2018 14:00

Значительно поврежденные банкноты с нового года можно будет отдавать не только в подразделения Национального банка, но также и в уполномоченные банки, сообщает пресс-служба НБУ, передает Телеканал новостей «24».

"Значительно изношенные банкноты гривны от физических и юридических лиц в регионах, где отсутствуют подразделения Национального банка, будут принимать уполномоченные банки, имеющие полномочия на хранение запасов наличности Национального банка", – говорится в сообщении.

Значительно поврежденными банкнотами можно считать те, которые пострадали в результате пожаров, наводнений, загрязнения химикатами, а также потеряли платежные признаки. Уполномоченными банками, которые могут хранить запасы наличности НБУ, являются Ощадбанк, Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.