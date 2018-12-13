Погода на сегодня: похолодание и снег

13.12.2018 08:35

В четверг, 13 декабря, на большей части территории Украины ожидается выпадение снега. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе ожидаются снегопады, дневная температура воздуха днем -2...+1. На востоке страны преимущественно без осадков, только в Харьковской обл. синоптики прогнозируют выпадение снега. Днем столбики термометров покажут -1...+1.

В центральных областях выпадет снег, дневная температура воздуха -1...+1 градус.

На севере страны также ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем -2...+1. В южных областях несколько теплее, снег ожидается в Одесской и Николаевской областях.

В Киеве в этот день также снег, температура воздуха днем 0...-2.