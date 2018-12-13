Праздник приближается: озвучена цена новогоднего стола

13.12.2018 16:08

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2019 для семьи из четырех человек повысится по сравнению с прошлым годом на 20% и составит 1535 грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра "Институт аграрной экономики", передает avdeevka.city.

По словам заместителя директора ННЦ ИАЭ Николая Пугачева, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых института, больше всего выросли в цене продукты на традиционный салат "Оливье" - на 25%. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн, 6 яиц - 15,10 грн и 180 г майонеза - 9,50 грн.

Чуть дешевле обойдется салат "Сельдь под шубой". Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь - 2,38 грн (1 шт.), свекла - 2,35 грн (1 шт.), лук - 2,15 грн (1 шт.), картофель - 1,94 грн (2 шт.).

Стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн. 1 кг свежего куриного филе будет стоить 111 грн, за полкило нарезки сырокопченой колбасы "Салями" придется заплатить 80 грн, а за биток из свинины свежий - 78,50 грн.

Повысились цены и на фрукты: за 2 кг мандаринов заплатим 50 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 22 грн.

Алкогольные напитки выросли на 20%. За бутылку шампанского придется отдать 98 грн. В полтора раза больше придется заплатить за бутылку коньяка - 155 грн.

Стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 грн. Баночка красной икры обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - 220 грн.