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Рассекречены карты российских генералов о захвате Украины
Рассекречены карты с подробным планом оккупации Россией украинских областей.
Секретные карты были представлены генерал-лейтенантом СБУ Григорием Омельченко в эфире украинского телеканала, пишет from-ua.
По словам высокопоставленного офицера, эти карты, на которых изображены планы вторжения в Украину, активно использовались Генеральным штабом ВС РФ.
«Перед этим вам покажу карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса к побережью Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться там с базой Российской Федерации», — отметил Омельченко и добавил, что карты он получил от своего секретного источника.
Кроме этого, в эфире генерал-лейтенант Службы безопасности представил еще одну карту, которая называется «Оккупация восьми областей»..
По словам Омельченко, данная карта также использовалась офицерами российского Генерального штаба ВС.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, карта, захват
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