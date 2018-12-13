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Режут по больному: из-за керченского нападения украинцам могут запретить рыбачить в Азовском море
На сегодняшний день имеется неутешительный для украинцев прогноз, однако все может кардинально измениться. Со следующего года украинские рыбаки вынужденно прекратят свою деятельность в Азовском море без Протокола украино-российской комиссии по вопросам рыболовства касательно распределения квот на вылов рыбы на 2019 год. Об этом сообщает "Диалог.UA".
В документе говорится, что из-за отсутствия Протокола украино-российской комиссии по вопросам рыболовства наши рыбаки не смогут больше добывать водные биоресурсы в законодательном поле. Вместе с тем, текущая ситуация в Азовском море может разыграть разные сценарии для Украины. В их число входят усиление давления на наших рыбаков, потеря акватории активного промысла и, как следствие, падение общего вылова водных биоресурсов. В Госрыбагентстве добавили, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для защиты украинских рыбаков. Ведомство проводит консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году. По информации Госрыбагентства, сейчас промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешения на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины. Кроме того, в агентстве сообщают, что в период с 26 ноября по 7 декабря текущего года, по оперативным данным, вылов водных биоресурсов в Азовском море составил более 920 тонн.
Теги: Донбасс, Азовское море, запрет, Керченский пролив, рыбаки
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