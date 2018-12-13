Украинский десантник публично извинился перед украинцами

13.12.2018 23:16

Исключительно неосведомленностью в вопросах геральдики объяснил украинский десантник использование шеврона с логотипом нацистской дивизии "Мертвая голова".

Соответствующее видео размещено на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook, передает "Диалог.UA".



Так, военнослужащий, получивший известность после растиражированного фото, на котором рядом с ним стоит Президент Украины Петр Порошенко, выступив в видеообращении, принес свои извинения за проступок, совершенный, как утверждает военнослужащий, исключительно вследствие неосведомленности. "Я полагал, что этот символ – всего лишь разновидность пиратского флага", - сказал десантник.

Его боевые побратимы в том же видеообращении пояснили, что этот человек – прекрасный солдат, который уже более трех лет защищает Украину, является патриотом своей страны.





И бойцы других подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины поддержали военного, нашедшего в себе силы достойно признать невольно совершенный проступок и принести за него извинения.

Десантники заверили, что они однозначно осуждают идеологию фашизма, преклоняются перед подвигом людей, сражавшихся с ним на фронтах Второй Мировой войны.

А также заверили, что и сейчас готовы сражаться и не допустить господства каких бы то ни было тоталитарных и человеконенавистнических идеологий.



Источник: www.dialog.ua