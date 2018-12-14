Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям

14.12.2018 19:11

В Украине не хватит денег на выплату пенсий украинцам, учитывая динамику роста дефицита пенсионного фонда страны.

Об этом "Апострофу" рассказал президент инвестиционной группы "Универ", экономист Тарас Козак.

Он отметил, что Министерство экономического развития ранее обещало сокращение дотаций бюджета в Пенсионный фонд после проведения пенсионной реформы в 2017 году.

"Что же мы видим на самом деле? 2017 - дефицит 139 млрд, 2018 - уже 140,3 млрд, а на 2019 - 167,5 млрд гривен. Это согласно проекту бюджета на 2019 год", - сказал эксперт, отметив, что в в ближайшее время социальные расходы будут увеличиваться в преддверии выборов.

"То есть пенсионную реформу мы еще с самого начала называли "квази-реформой", потому что она ничего не решает. Единственное, что она по каким-то формулам позволяет кому-то уменьшить, кому увеличить начисления, то есть немного повысилась справедливость. Но по средствам - легче никому не стало, бюджет снова продолжает платить доходы по налогам пенсионерам", - подчеркнул Козак.

Источник: https://from-ua.com