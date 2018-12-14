- Протест! «Жовті жилети» вже в Україні08:30
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине08:15
- Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России 08:00
- Стала известна дата вручения Томоса07:43
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Украинский десантник публично извинился перед украинцами23:16
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- "Искандеры" и сотни танков у границы: зачем Россия пугает наступлением на Украину21:59
Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России
Вчера в городе Брюссель состоялось пленарное заседание Европейского совета, в ходе которого было принято важнейшее для украинского государства решение.
Дональд Туск, который является главой Европейского совета, заявил, что Совет требует от страны-агрессора сиюминутного освобождения плененных военнослужащих Военно-морских сил Украины, а также возвращения захваченных украинских кораблей, сообщает "Диалог.UA".
Тем временем Европейский союз продолжил действие экономических санкций в отношении российского агрессора еще на полгода, тем самым серьезно ударив по карманам кремлевских преступников.
Вдобавок президент Украины Петр Порошенко пришел к важнейшей договоренности с НАТО, которое усмирит пыл российских империалистов в акватории Азовского моря.
Также Североатлантический альянс передал украинскому государству невероятно мощное военное оборудование, которое позволит бойцам Вооруженных сил Украины "оглушить" армию Российской Федерации.
Теги: Донбасс, Азовское море, Брюссель, Евросоюз
- В Азовской Ялте Кондратюк завязывал дамам платья, а мужей просил не ревновать
- Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России
- "Умора-2013" в Мариуполе (ФОТОФАКТ)
- Трудотрядовцы помогут принять Евро-2012
- Расширение экономической войны: Яценюк рассказал о необычной активности ФСБ в Азовском море
- В Мариуполе открыли сезон "охоты" на пеленгаса
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- "Пацаны в шоке": боевиков "ЛНР" огорошила смерть террориста "Лирика"19:36
- Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы08:35
- Протест! «Жовті жилети» вже в Україні08:30
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине08:15
- Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России 08:00
- Стала известна дата вручения Томоса07:43
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Украинский десантник публично извинился перед украинцами23:16
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем