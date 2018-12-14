- «Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях23:42
- В январе повышение зарплат коснется 24% украинцев21:45
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Денег не хватит: появился тревожный прогноз по пенсиям 19:11
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
«Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях
Пока в самой Украине кипят политические страсти и бушуют предвыборные баталии, россияне тоже даром времени не теряют и запасаются аккаунтами граждан Украины в Facebook и Twitter.
Пресс-центр Службы безопасности Украины предупредил об "активности Москвы", которая занялась массовой скупкой страниц украинцев в социальных сетях в Facebook и Twitter. При этом дельцы скрывают свои истинные намерения и убеждают "продавцов" в том, что их аккаунты нужны исключительно для коммерческих целей, сообщает "Диалог.UA".
При этом оперативниками СБУ установлено, что в данном процессе самую активную роль играет московская "фабрика троллей" – печально известное "Агентство интернет-исследований", которое никакими исследованиями на самом деле не занимается, а банально распространяет в Сети идеи, выгодные Кремлю. Сама технология опробована в процессе вмешательства РФ в волеизъявления граждан во многих государствах, что уже не однократно становилось поводом для громких международных скандалов. В СБУ просят граждан не проявлять беспечность в этом, важном для страны вопросе. Кроме того, там напоминают, что за любые противоправные действия, ответственность по всей строгости закона, предстоит нести собственнику аккаунта или человеку, который его зарегистрировал.
Теги: Донбасс, тролли, Кремль, аккаунт
- Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина
- Частная разведка США: «переворот» против главаря «ЛНР» был нужен Кремлю
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Беларусь в большой опасности. Лукашенко пошел на публичное обострение отношений с Кремлем
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- В Донецке громкий арест. Людей Захарченко и "Ташкента" "выдавливают" из "власти" в "ДНР"18:56
- Донбасские задержания и отказы в пропуске: стали известны последние данные17:30
- Пушилин «сменил место жительства». Куда переехал, не знает никто17:00
- Донбасский фронт: произошло более 20 обстрелов, есть погибшие16:30
- СБУ на Донетчине выявила схрон с военными средствами поражения (Видео)16:00
- «Фабрика троллей» активно работает: Кремль купает аккаунты украинцев в соцсетях23:42
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- В январе повышение зарплат коснется 24% украинцев21:45
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Выходные в Украине: Кабмин определился с переносом рабочих дней на 2019 год20:16
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике19:42
- Окружение убитого главаря ОРДО подозревает сотрудников кафе «Сепар» в причастности к взрыву19:28
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем