Порошенко анонсировал новый сокрушительный удар по РФ: "Россия будет сурово наказана"

14.12.2018 13:28

Похоже, что в ближайшее время кремлевских преступников ожидает еще один жесткий удар из-за их злодейских действий в акватории Азовского моря.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что важнейшее решение саммита ЕС, которое подразумевает под собой продление секторальных экономических санкций против страны-агрессора, создает основу для процесса, направленного на разработку новых санкций, сообщает "Диалог.UA".

Порошенко отметил, что одобрение Евросоюзом решения о продлении секторальных экономических санкций против российского агрессора - это важный результат для Украинского государства. Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать введение новых санкций против России.

Также украинский лидер поприветствовал еще одно фундаментальное решение Европейского Союза о старте программы социальной и экономической поддержки районов Приазовья. Напомним, вчера Евросоюз принял очень важное решение насчет Азовского моря, в котором были выдвинуты жесткие требования к агрессивной Москве.



Источник: www.dialog.ua