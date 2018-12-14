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Протест! «Жовті жилети» вже в Україні
Відтепер європейський рух «жовті жилети» набув поширення і в Україні. В Ірпені, що на Київщині, спалахнув справжній громадянський опір беззаконню, що чинить місцева влада. 13 грудня, натовп протестувальників в жовтих аварійних жилетах прийшли під будівлю Ірпінської міської ради, де цього вечора мала проходити містобудівна рада, повідомляє Аргумент.
Ще зучора люди пікетують будівлю міської ради з вимогою провести публічне обговорення оновленого генплану, який місцеві депутати намагаються ухвалити без залучення громади.
Рішення так званих «громадських слухань» про затвердження генплану, куди пересічних громадян так і не допустили, активісти оскаржують у судах, подано десятки позовів. Ігнорує місцева адміністрація і тисячі письмових звернень від жителів з вимогою залучити громадськість до обговорення, вже зібрано понад 2 тисячі протестів щодо нового генерального плану, та понад 7000 підписів проти забудови заплави та знищення зелених зон.
Оскільки питання прийняття оновленої версії генплану наткнулось на активний супротив громади, місцева влада вирішила закрити болюче для містян питанняподалі від будівлі Ірпінської міської ради. Так, сьогодні зранку в КОДА мало пройти обговорення генерального плану міста Ірпінь. Але зважаючи на низку пікетів в самому Ірпені і сьогоднішню акцію ірпінчан під КОДА, київські чиновники вирішили обговорення документу перенести на 17:00 в Ірпінську містобудівну раду.
Враховуючи резонанс, яке викликало у містян повідомлення про «протягування» оновленого генплану у такий цинічний спосіб, ірпінські чиновники розпочали «тишком» свою «нараду» на годину раніше заявленого часу, щоб уникнути зустрічі з невдоволеною громадою.
Мешканці Ірпеня в жовтих жилетах пікетували міськраду з викликами «Ганьба!», пояснюючи свою позицію тим, що «протягування» місцевими забудовниками цього оновленого генплану автоматично знищує всі рекреаційні зони, яких залишилось в колись зеленому місті обмаль і водночас продовжує тотальну забудову міста. З 2014 по 2018 рр в Ірпені збудовано понад мільйон квадратних метрів житла і жодної школи. В місті немає власної лікарні і «швидкої допомоги», хворі люди змушені їздити в сусідній населений пункт на таксі, бо малогабаритні місцеві «маршрутки» просто не в змозі закрити потреби сотні тисяч місцевих мешканців.
Ірпінь ризикує перетворитися на бетонне гетто, де стає небезпечно жити через хаотично забудову, зношені комунікаційні системи і відсутність інфраструктури, тому щодня кількість учасників руху проти беззаконня в Приірпінні зростає — кажуть активісти.
Натовп обурених ірпінчан вийшов в жовтих жилетах на пікет біля міськради, щоб заявити про своє право жити в правовій європейській державі, де Закони мають юридичну і фактичну силу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, протест, жилет
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