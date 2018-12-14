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Рада приняла важный закон о популярном спиртном напитке
14.12.2018 17:49
Верховная Рада Украины приняла исторический закон, касающейся виски.
Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из «бюджетного пакета» (регистрационный №9260) обнародован на сайте парламента и в газете «Голос Украины» в среду, передает «Хвиля».
Документ устанавливает, что виски — это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.
Кроме того, в законе разграничено понятие «спирт этиловый денатурированный» и «спирт этиловый не денатурированный».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, алкоголь, Верховная Рада
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