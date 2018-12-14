- Военное положение: к границе стягиваются новые танки России 10:00
- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- СНБО: Путин планирует захватить Украину для наступления на Польшу09:30
- В Украине начинает работать Трастовый фонд по обезвреживанию взрывоопасных предметов09:15
- Протест! «Жовті жилети» вже в Україні08:30
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине08:15
- Евросоюз принял фундаментальное решение насчет Азовского моря с серьезными требованиями к России 08:00
- Стала известна дата вручения Томоса07:43
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
СНБО: Путин планирует захватить Украину для наступления на Польшу
Россия начала подготовку к мировой войне, планируя полностью захватить Украину и двигаться через Беларусь на страны Балтии и Польшу. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров на презентации совместного проекта Українського тижняи The Economist "Мир в 2019", сообщает пресс-служба СНБО.
Украина для Кремля, по словам Петрова, - не конечная цель, а лишь элемент "подготовки к мировой войне".
Чиновник убежден, что глобальный конфликт может развернуться в ближайшие годы: "Сейчас все планы перевооружения крупных государств, в частности, РФ, запланированы на 2023-2025 годы. Мир может быть готов к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше", - сказал Петров.
В гипотетической третьей мировой войне "Россия, усиленная ресурсами Украины - это будет совсем другая Россия", отметил Петров. По его убеждению, это постепенно осознает и Запад, который понимает необходимость поддержки Украины.
По мнению представителя СНБО, Россия попытается вмешаться в украинские выборы.
"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе. Это действительно страшная сила, и это сила не только для Украины - в ее планах пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии, Польшу", - сказал Петров.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Польша, война, захват, наступление
- Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы
- "Мы готовы сотрудничать хоть с дьяволом", - Марков рассказал, на что пойдет Путин ради захвата Украины
- Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине
- Ошибку Путина в 2014-м можно сравнить с ошибкой ГКЧП в 1991 - Портников
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог
- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- "Ради украинских пенсий луганчане теперь готовы на все: даже на грязные ночлежки и бытовые унижения", – блогер 07:30
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку. Люди слышали стрельбу07:15
- Побережье Мариуполя под замком: ВСУ в любое время уничтожат врага23:02
- На Донбассе от пули российского снайпера погиб боец ВСУ22:31
- В ОРДО оставлены неубранными целые поля с сельхозпродукцией21:32
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Айвер»21:03
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"20:34
- Отъем жилья, штрафы и преследования в ОРДЛО: откровения замминистра МинВОТ20:05
- Военное положение: к границе стягиваются новые танки России 10:00
- Ситуация на блокпостах: «Каргил» забит, очереди в три ряда, много пешеходов09:45
- СНБО: Путин планирует захватить Украину для наступления на Польшу09:30
- В Украине начинает работать Трастовый фонд по обезвреживанию взрывоопасных предметов09:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы08:35
- Протест! «Жовті жилети» вже в Україні08:30
- В Донецке кроме муки пропадают из продажи крупы. То, что продается – с мусором и грязью08:25
- К чему приведет дальнейшее повышение пенсионного возраста в Украине08:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- Как запрограммировать свою удачу: 3 приема08:45
- «Русским невыгодно, чтобы все затихло»: журналист сделал жуткий прогноз относительно погромов во Франции17:08
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе
- Сахар по 47, яблоки по 55: в соцсети показали цены в донецком «Амсторе»
- Срочное заявление от Пушилина. Начало новой войны на Донбассе под Мариуполем