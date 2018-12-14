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УПЦ МП намерена поднять настоящий бунт 14 декабря в Киеве

14.12.2018 12:21
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УПЦ МП намерена поднять настоящий бунт 14 декабря в Киеве

Сегодня стало известно о том, что раскольники из экзархата РПЦ в Украине уже со всей серьезностью готовы совершать радикальные действия, чтобы воспрепятствовать проведению исторического Объединительного собора в Украинском государстве.

Спикер УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что "верующие" УПЦ Московского патриархата намереваются 14 декабря, ровно за день до Объединительного собора, провести акцию протеста у Верховной Рады Украины. Об этом сообщает  издание "Громадське", передает "Диалог.UA".

Раскольник Климент уведомил, что данная акция стартует утром, а ее участники выступят с требованиями к украинским властям о невмешательстве в церковные вопросы. Однако хитрый спикер Украинской православной церкви Московского патриархата не уточнил, что его церковное ведомство является зачинщиком этого протеста, так как их церковь - это якобы сумма священников и мирян.

Вчера мы сообщали о том, что в УПЦ МП отметились очередным бестактным поступком, который еще раз показал всему мировому сообществу истинное лицо раскольников. Ранее священники Украинской православной церкви Московского патриархата за свои противоправные действия оказались в базе данных "Миротворца".

Источник: www.dialog 



Теги: Донбасс, Киев, бунт, УПЦ МП
 
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