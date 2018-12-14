В Фастове взорвалась пятиэтажка (ВИДЕО)

14.12.2018 15:55

В Фастове на улице Садовая в пятиэтажном жилом доме утром 14 декабря прогремел взрыв, сообщат ТСН.

По предварительным данным специалистов ГСЧС, взорвался бытовой газ, в результате чего обрушились три верхних этажа одного из десяти подъездов. Взрывной волной повреждены конструктивные элементы более полусотни квартир.

Во время инцидента пострадал 1 человек, еще около 10 человек были эвакуированы из дома. Местная власть уже подготовила в двух больницах и в лицее 100 мест для временного проживания отселенных жителей.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, также работает кинолог с собакой. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения.

В свою очередь в полиции уточнили, что у пострадавшего, которого взрывной волной выбросило с пятого этажа, была травмирована нога.