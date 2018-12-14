В Украине начинает работать Трастовый фонд по обезвреживанию взрывоопасных предметов

14.12.2018 09:15

Между Украиной и НАТО подписано Имплементационное соглашение о реализации проекта трастового фонда НАТО по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам. Церемония состоялась сегодня, 13 декабря, в рамках рабочего визита Президента Украины Петра Порошенко в Брюссель (Бельгия). Об этом сообщает служба вице-премьер-министра Украины.

«Цель Имплементационного соглашения – оказание помощи в разработке единых правил по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам в Украине в соответствии с подходами НАТО», – сказано в сообщении.

Как отмечается, начата практическая реализация Трастового фонда НАТО. Это позволит получить помощь Альянса по разработке документов, а также по усилению возможностей по защите гражданского населения от взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств.

«Потребность в противодействии последствиям военной агрессии России и многочисленным жертвам гражданских лиц на востоке Украины, в том числе детей, от взрывных устройств, которые ежедневно поставляются врагом на нашу землю, обусловливают острую необходимость тесного сотрудничества с Альянсом в этом направлении», – подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://dnews.dn.ua