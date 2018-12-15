Главой поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко)

15.12.2018 19:18

Предстоятелем поместной православной церкви Украины стал митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). Нового главу церкви представил президент Украины Петр Порошенко после Объединительного собора в Киеве. Трансляцию вел "112 Украина".

"Такая церковь сегодня создана (Украинская поместная православная церковь). Ей нужно некоторое время для становления, для мирного расширения, укрепления. Разрешите сейчас представить вам ее новоизбранного предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадет почетная миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить долгожданный Томос. Владыку Епифания, представителя молодого поколения епископов выдвинула УПЦ КП и поддержали представители других церквей", – заявил Порошенко.