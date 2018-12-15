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"Инцидент" и "наши пленные": заявление Тимошенко об агрессии РФ в Азове вывело из себя украинцев
Юлия Тимошенко нарвалась на гнев украинцев, прокомментировав захват Россией 3 кораблей ВМС Украины в Черном море. Внимание на скандальные слова кандидатки в президенты Украины обратил известный блогер Виктор Уколов, передает "Диалог.UA".
Тимошенко выступил в программе "Право на власть" на телеканале ТСН, где высказалась по ряду "острых" вопросов. Прокомментировала она, среди прочего, и агрессию РФ в Азове. Политик сама признала, что нападение РФ случилось в "нейтральных водах", однако вину за это почему-то возложила на украинские власти. Уколов отметил что Тимошенко называет агрессию россиян "инцидентом", тем самым "принижая его значение". "Это акт агрессии против ВСУ, но никак не "инцидент". Та говорят только российские пропагандисты", - подчеркнул Уколов, отметив, что ни разу за свое выступление Тимошенко не предъявила претензии Кремлю. 24 плененных Россией моряков она назвала "нашими пленными". ""Как мы могли допустить, чтобы они попали в плен?" - снова Юлия Владимировна аккуратно обходит роль РФ, искусно переводя обсуждение с реального врага извне на воображаемого врага внутри", - подчеркнул блогер. "Это чтобы не говорить, что россияне захватили в плен украинцев?" - задал Уколов риторический вопрос.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, инцидент, Тимошенко
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