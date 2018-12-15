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Новогодние приметы: на что нужно обратить внимание
Близится новый - 2019-й - год. Он пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, согласно китайскому гороскопу. На какие приметы следует обратить внимание, какие ритуалы соблюдать в период новогодних праздников, организации застолья, выбора нарядов, покупки подарков, завершения важных дел в уходящем году?
В завершение уходящего 2018 года важно раздать все долги и по возможности выполнить данные обещания, пишет kanalukraina.tv, подчеркивая, что хорошим тоном считается вступление в новый этап жизни без долгов, передает avdeevka.city.
Желтая Свинья особо щепетильно относится к вопросам финансов. Если этого не сделать, то ваши обязательства будут тяжким грузом тянуться за вами и в новом году.
Удачным подарком под елочку будет свинка-копилка, причем, не пустая. Сделайте такой подарок своим друзьям и знакомым, и тогда никого из вас не покинет финансовая удача.
Если не хотите кровно обидеть и даже разозлить хозяйку наступающего 2019 Нового года, тогда вам придется вычеркнуть из праздничного новогоднего меню все блюда из свинины, начиная от холодца и заканчивая колбасной нарезкой. Под табу также попадают балык, бекон, сальтисон, зельц, сало, корейка, ветчина, буженина. А если захотите приготовить жаркое, используйте какое-то другое мясо. В остальном же, чтобы задобрить прожорливый символ 2019 года, праздничный стол должен быть разнообразным и сытным, но без навороченных и экзотических заморских блюд.
Что до цветов (расцветок), которым следует отдать предпочтение во время встречи Нового года Земляной Свиньи 2019 – это желтый и все его оттенки, а также оранжевый, коричневый, бежевый, розовый, красный. Их всячески можно использовать в нарядах, украшениях, декоре, подарках.
Хорошей новогодней приметой считается покупка новой елочной игрушки – это к приятному обновлению и позитивной энергетике в доме. А вот от битых елочных игрушек, а также треснутой посуды лучше избавиться, иначе возможен раскол в отношениях. Если вам дорога какая-то поломанная игрушка – просто не цепляйте ее на новогоднюю елку.
В первые дни новогодних праздников не следует занимать даже небольшие суммы, иначе вы рискуете опустошить свой кошелек в новом году.
Общеизвестная примета: как встретите год, так его и проведете. А потому праздновать Новый год 2019 следует радостно и позитивно, в хорошем расположении духа, в кругу семьи, любимых и близких вам людей.
Теги: Украина, Донбасс, финансы, подарки, наряд, блюдо, приметы, Новый год
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