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Опубликован закон о госбюджете на 2019 год

15.12.2018 16:24
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Опубликован закон о госбюджете на 2019 год

В официальном парламентском издании Голос Украины в субботу, 15 декабря, опубликован Закон о бюджете на 2019 год.

Законом предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 26 млрд грн. Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн грн.

С 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн.

Прожиточный минимум в месяц на одного человека составит 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривень, с 1 декабря - 2027 гривень.

Вместе с тем, госслужащим в этом году зарплаты не повысят - для расчета будут использовать прожиточный минимум, установленный на начало 2018 года.

Напомним, что 23 ноября парламент одобрил во втором чтении и в целом о госбюджете-2019, а 7 декабря его подписал президент.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, расходы, прожиточный минимум, минимальная зарплата, государственный бюджет, доходы
 
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