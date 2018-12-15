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Су-27 ВВС Украины разбился под Житомиром, пилот погиб
15.12.2018 21:14
В Житомирской области 15 декабря произошло крушение истребителя ВМС Украины Су-27. Есть жертва.
Информацию об авиакатастрофе с Су-27 подтвердил в Facebook Генштаб ВСУ, передает "Диалог.UA".
Трагедия случилась днем в субботу, 15 декабря. Информации пока крайне мало. Известно, что Су-27 упал в Житомирской области.
При крушении погиб пилот ВВС Украины, а самолет был разрушен. Имя погибшего военного пока не называется.
Отмечается также, что на момент аварии самолет совершал плановый полет.
Стоит отметить, что совсем недавно Су-27 ВВС Украины упал в Винницкой области. Погибли украинский и американский офицеры.
Теги: Украина, Донбасс, пилот, истребитель, Житомирская область, гибель, Су-27, крушение
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