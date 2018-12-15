Су-27 ВВС Украины разбился под Житомиром, пилот погиб

15.12.2018 21:14

В Житомирской области 15 декабря произошло крушение истребителя ВМС Украины Су-27. Есть жертва.

Информацию об авиакатастрофе с Су-27 подтвердил в Facebook Генштаб ВСУ, передает "Диалог.UA".

Трагедия случилась днем в субботу, 15 декабря. Информации пока крайне мало. Известно, что Су-27 упал в Житомирской области.

При крушении погиб пилот ВВС Украины, а самолет был разрушен. Имя погибшего военного пока не называется.

Отмечается также, что на момент аварии самолет совершал плановый полет.

Стоит отметить, что совсем недавно Су-27 ВВС Украины упал в Винницкой области. Погибли украинский и американский офицеры.