Еще один захваченный РФ украинский моряк признал себя военнопленным

16.12.2018 10:48

Один из членов экипажа захваченного россиянами в Черном море рейдового буксира «Яны Капу» Владимир Лисовой заявил, что признает себя военнопленным. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, пишет ДонПресс.

Так, на своей странице в соцсети правозащитник отметил:

«Вчера адвокат нашей команды защиты посетил военнопленного украинского моряка Владимира Лисового. Лисовой заявил, что считает себя военнопленным».

По словам Полозова, их встреча состоялась 14 декабря в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ. При этом адвокат уточнил:

«Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и остальные моряки, которых ранее смогли посетить адвокаты нашей команды, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным».

Кроме того, адвокат сообщил, что доступ адвокатов в СИЗО «Лефортово» (Москва) затруднен из-за особенностей организации работы изолятора, однако, уже в ближайшие две недели адвокатам позволят встретиться с задержанными моряками.