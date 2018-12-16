Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса

16.12.2018 20:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса

Страна-агрессор РФ не намерена останавливаться перед провокациями и даже террористическим актами, желая помешать созданию в Украине поместной православной церкви.
Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, отметив, что проведение Собора еще не означает объединения. По словам эксперта, в Москве уже поняли, что большинство украинских людей приняли Томос и «объединение под флагом единой поместной украинской церкви».
«Но отдавать то, что является их идеологическим оружием... Мы же понимаем, что патриарх Кирилл является политическим лицом Российской Федерации... В Украинской церкви Московского патриархата они видят свою пятую колонну, которая намного крепче и сильней, чем политическая пятая колонна», - сказал Вовк. Также он предположил, что между патриархатами могут возникнуть конфликты.
«На примере расскажу – я из Центральной Украины, с Винниччины, в моем селе есть церковь Московского патриархата. Когда там встал вопрос, чтобы построить в более удобном месте для большого села церковь Киевского патриархата, люди восстали – «нам не надо раздора, разборок в селе, есть эта церковь, мы идем к Богу, какого она патриархата, нас не интересует». Немало из тех, кто приветствует Томос и объединение, не хочет практической реализации», - отметил эксперт.



Теги: Украина, Донбасс, церковь, Кремль, провокации
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх