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Опечаленный Томосом изгнанник "Оппоблока" Бойко проговорился о реальном рейтинге Порошенко: "У нас нет шансов"
Агент Кремля в Украине депутат Рады Юрий Бойко, устроив стенания по поводу Томоса, проговорился, какой на самом деле рейтинг нынешнего лидера страны Петра Порошенко.
Внимание на признание поклонника Путина и "русского мира" Бойко обратил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Роман Доник, передает "Диалог.UA".
15 декабря в Украине была создана своя независимая от Москвы Поместная православная церковь. Коллаборант Бойко устроил по этому стенания, констатировав окончательный разрыв страны с РФ. Расстроенный депутат неосторожно проговорился о том, что реальные рейтинги кандидатов на грядущие выборы президента далеки от тех, которыми "кормят" украинцев последние несколько месяцев.
"Нет смысла что-либо делать тут, если 70 - 80% украинцев поддерживают действия этих варваров - Порошенко и других его друзей", - выдал поклонник "русского мира", добавив, что с этим уже "ничего не поделаешь".
"Про Украину надо лет на 200 забыть", - обнадежил главный "регионал" страны.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, рейтинг, выборы президента, Порошенко, Оппозиционный блок, Бойко, РФ
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