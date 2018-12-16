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Пушков озвучил два сценария президента Украины по срыву выборов
Существуют два вероятных сценария действий президента Украины Петра Порошенко по отмене президентских выборов в стране. Как передает replyua.net, такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Он подчеркнул, что этим летом Юлия Тимошенко говорила о том, что в стране возможна военная эскалация, и на неё решится Порошенко ради отмены выборов. «Тимошенко еще в июле предупреждала: Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов», - отмечает Пушков. «Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для «демократической победы» в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии», - пишет сенатор.
Напомним, что указом Петра Порошенко 26 ноября в Украине было введено военное положение из-за инцидента в Керченском проливе. Некоторые российские эксперты продвигают идею о том, что Петр Порошенко или добьется продления военного положения в стране, или пойдёт на другие шаги, чтобы отменить президентские выборы в Украине.
Теги: Донбасс, сценарий, выборы президента, Порошенко
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