Когда в Украине ударят самые сильные морозы до -15°

17.12.2018 15:45

Украинский гидрометцентр информирует о существенном похолодании на территории страны с 18-19 декабря до 15 градусов мороза.

Начиная с понедельника, 17 декабря, в регионах Украины ожидается существенное похолодание до -15 градусов в некоторых регионах, передает "Диалог.UA".

Самыми низкими станут ночные показатели 18-19 декабря. Сегодня температура в западных и южных областях днем составит 0-5° мороза, на остальной территории ночью 7-12° мороза, а в северных областях до 15° мороза.



По прогнозам синоптиков, на дорогах ожидается гололедица и восточный ветер до 5-10 м/с. Холоднее станет 18-19 декабря, и будет идти небольшой снег.

Уже 19 декабря днем в южной части Украины местами ожидается небольшой снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Будет дуть ветер восточный и северо-восточный до 5-10 м/с, а на юге и в Приазовье местами порывы достигнут 15-20 м/с.



Источник: www.dialog.ua