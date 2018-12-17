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«Мало не покажется»: глава МИД РФ пригрозил Украине

17.12.2018 12:37
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Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Украине жестким отпором в случае попытки возврата аннексированного Крыма. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Комментируя отношения между двумя государствами, Лавров отметил:

«На линии соприкосновения на Донбассе Украина сконцентрировала 12 тыс. военнослужащих. Порошенко готовит новую военную провокацию на границе с Крымом. Ответ будет такой, что мало не покажется».

По словам Лаврова, Порошенко якобы обсуждает «крымскую провокацию» с западными партнерами и подчеркнул:

«Ему советуют поддерживать боевые действия в малом режиме, но не переводить действия в ту фазу, за которой будет полномасштабный ответ».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт, угроза
 
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