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Первый год дорожной децентрализации: итоги и планы на будущее
В конце ноября подошел к завершению сезон строительства и ремонта дорог. Сейчас дорожные службы перешли в зимний режим работы, а чиновники подвели итоги строительных работ и начали строить планы на следующий год. Какие результаты принесла дорожная децентрализация этого года и чего ждать в 2019-м, детали узнавали наши эксперты.
Итоги ремонтного сезона
Этот год стал первым годом децентрализации в дорожной сфере. С января Госагентство «Укравтодор» отвечает только за 50 тысяч километров дорог государственного значения, например, трассу Киев – Чоп. Остальные 123 тысячи километров дорожной сети страны были переданы местным властям. Именно поэтому в этом году оценивать результаты дорожного строительства стоит на двух уровнях: государственном и местном.
По словам главы «Укравтодора» Славомира Новака, в общем в 2018 году было отремонтировано 3500 километров дорог. На дорогах государственного значения выполнено 95% от запланированных объемов дорожных работ. В частности, началась реконструкция объезда города Житомира и перестройка дороги на участке Лубны –Полтава.
На дорогах местного значения было выполнено 63% работ. По данным Мининфраструктуры, наилучшие темпы строительства показала Хмельницкая область, которая смогла полностью освоить все деньги Дорожного фонда. Еще пять областей потратили более 90% финансирования – это Львовская, Винницкая, Черниговская, Харьковская и Запорожская области. Самые низкие показатели дорожного строительства в Луганской области, где на ремонты потратили всего 42% выделенных средств. В пятерку самых слабых попали также Одесская, Тернопольская, Закарпатская и Николаевская области.
Всего в этом году из Дорожного фонда выделили 11 млрд гривен бюджетных средств на дороги местного уровня, но деньги тратились неравномерно. Почему так произошло, в правительстве обещают выяснить путем аудита. Проверять будут как освоение средств, так и качество дорожного покрытия. Подытожив результаты, Держаудитслужба сделает рекомендации на следующий строительный сезон.
Эксперты отмечают, что невысокие темпы дорожного строительства на местах закономерны. Ведь это только первый год децентрализации дорог, и регионам нужно время, чтобы разобраться с тендерами и новым уровнем ответственности.
«В Украине дорожное полотно изношено более чем на 90%. Не факт, что местная власть готова выйти ремонтировать такие объемы. Уйдет год-два, пока они разберутся. Децентрализация – это правильно, но будет год-два паузы», – отмечает председатель правления организации «Моя дорога» Роман Хмель.
Конечно, есть и те, кто уже успешно использовал преимущества дорожной децентрализации. Например, в Харьковской области результатом дорожного сезона стали 200 километров отремонтированных дорог.
Планы на будущее
В Государственном бюджете на 2019 год, который парламент принял 22 ноября, на дороги предусмотрено 55,1 млрд гривен, что на 7,4 млрд гривен больше, чем в этом году. При этом 17 млрд из этой суммы пойдут на субвенцию местным бюджетам, а 2,5 млрд – на программы безопасности дорожного движения.
Согласно распоряжению «Укравтодора», в следующем году будут действовать более жесткие требования к подрядчикам. Во всех контрактах на текущее строительство и ремонт будет предусмотрена гарантия сроком не менее 5 лет, а на капитальный ремонт – 10 лет. Таким образом, подрядчики будут заинтересованы делать качественно, чтобы не переделывать работу за свой счет.
«Не для того мы проводим масштабные ремонты дорог по всей стране, чтобы деньги тратились на некачественные работы. Никакая показуха нам не нужна», – отметил Президент Петр Порошенко во время осмотра отремонтированного участка дороги Николаев-Снигиревка.
При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в следующем году контролирующие органы особое внимание будут уделять качеству использованных материалов.
«Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое закупается, чтобы потом не было больших глаз, мы этого не знали, что такое битум такой вязкости может использоваться», – отметил министр.
В «Укравтодоре» отмечают, что в следующем году продолжится капитальный ремонт ключевых автодорог Украины, в частности, по маршрутам «Киев – Одесса», «Знаменка –Луганск», «Львов – Рава Русская». При этом тендеры на строительство дорог в 2019 году объявляются уже сейчас.
«Мы впервые начали планировать тендеры наперед. В 2018 году мы объявили 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на 2019 год», – сказал Новак.
На сегодняшний день сезон ремонта дорог завершен. Сейчас дорожные службы готовы к зимнему содержанию дорог, подготовили к работе снегоочистительную технику и закупили материалы для посыпки дорог. У местной власти есть несколько месяцев, чтобы продумать, каким будет следующий дорожный сезон.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, дорога, децентрализация
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