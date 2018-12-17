Политические решения года. Чего удалось достичь в 2018-м?

17.12.2018 14:45

Этот год выдался очень насыщенным на политические события. Главными приоритетами государства были: курс на евроинтеграцию, разрыв отношений с Россией и борьба с коррупцией внутри самого государства. На этом поприще было принято немало политических решений – от изменений в Конституцию до прекращения действия международных соглашений. Подготовили короткий их обзор.

Курс на ЕС и НАТО

22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию об интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Закрепить необратимость курса страны в Европу в Основном законе предложил Президент, объяснив этот шаг защитой от России.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь права вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем», – сказал Петр Порошенко во время рассмотрения законопроекта в парламенте.

С главой государства согласны и политические эксперты. Кандидат исторических наук Александр Палий уверен, что Россия бы никогда не решилась аннексировать Крым, если бы Украина была членом Альянса.

«Такой шаг демонстрирует западным партнерам серьезность наших намерений относительно евроатлантической интеграции, поскольку означает, что ни одно новое украинское правительство уже не изменит направление, закрепленное в Конституции», – объясняет эксперт.

Стоит заметить, что в НАТО уже признали евроатлантические амбиции Украины. В этом году наша страна стала аспирантом Альянса, что, согласно терминологии НАТО, означает статус государства, которое официально стремится к членству. Следующий шаг – получение Плана действий по членству (ПДЧ), но для этого Украина должна выполнить ряд реформ не только в оборонном секторе, но и экономике, и социально-политической сфере.

Развод с СНГ

В этом году Украина продолжила пересматривать соглашения с Россией, которые потеряли всякий смысл в условиях агрессии РФ. Весной страна приняла решение приостановить членство в уставных органах Содружества Независимых Государств (СНГ).

«С тактической точки зрения, а особенно – с экономической, участие Украины в СНГ не давала стране ничего – ни положительного, ни отрицательного, кроме виртуального присутствия многих бывших советских республик в этой переходной структуре», – считает председатель Комитета экономистов Андрей Новак.

Также был начат процесс прекращения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. В сентябре Киев официально сообщил Москве о непродлении действия договора и направил соответствующую ноту. В декабре законопроект приняла Верховная Рада и подписал Президент.

Заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков замечает, что от договора о дружбе с Россией сегодня ничего не осталось. Ведь согласно его условиям, стороны обязывались уважать территориальную целостность и суверенитет двух стран.

По словам председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, процесс расторжения отношений с РФ не будет быстрым. Ведь сейчас между Украиной и Россией действует более 450 межгосударственных соглашений, требующих ревизии. Но начало уже положено.

Создание Антикоррупционного суда

Важным приоритетом в этом году была борьба с коррупцией внутри государства. Так, 7 июня Верховная Рада приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАС). В соответствии с ним, ВАС осуществляет правосудие в крупных коррупционных делах, а также контролирует расследование этих преступлений.

Сейчас продолжаются конкурсные отборы судей: уже состоялись первые два этапа тестирования и практических задач, и сейчас кандидаты переходят к собеседованиям. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий прогнозирует, что суд заработает в конце марта – начале апреля следующего года.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) также настаивают на скорейшем начале работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях НАБУ и САП. На сегодня среди 155 уголовных производств, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, только в 33 есть судебные решения.

Важность создания Антикоррупционного суда неоднократно подчеркивали и международные партнеры. Его создание поприветствовали в Международном валютном фонде и Венецианской комиссии. По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Эдварда Лукаса, Украина уже является «историей успеха», потому что на сегодня справилась с вызовами, которые сбили бы с ног любую другую страну.

«Украина – это уже история успеха. Да, у вас до сих пор есть проблемы. Но вызовы, с которыми вы столкнулись – они бы сбили с ног любую другую страну. Имею в виду финансово-экономический, конституционный, геополитический и безопасностный кризисы, с которыми Украина столкнулась одновременно. Вам удалось с ними справиться – и это действительно впечатляет», – уверен Лукас.

Решения, принятые в этом году, должны заработать уже в 2019-м. Весной следующего года депутаты будут рассматривать во втором чтении изменения в Конституцию, так же в апреле прекратит свое действие договор с РФ и приступит к работе Антикоррупционный суд.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля