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Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ
Если Россия отведет свои войска от украинских границ, отмена военного положения в Украине возможна.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ в Мистецькому арсеналі в Киеве.
Касательно введения военного положения, Порошенко сказал: "Это было мое решение. Военное состояние не будет препятствовать проведению выборов. Продолжения не будет, если не будет обострения ситуации".
Также президент напомнил о 300 танках за 18 км от украинской границы и о резком увеличении военных и техники в целом. "Ми не дадим повторить 2014 год!" — сказал Порошенко.
"Я о рейтингах говорить должен или действовать решительно и эффективно как главнокомандующий? А о дате выборов мы голосовали сразу же, когда вводили военное состояние. Чтобы не было спекуляций. Я 100% действовал в государственных интересах. Ограничение прав и свобод граждан, как я обещал, не было. Хочу вас успокоить, правда восторжествует", — отметил президент.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
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