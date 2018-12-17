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Столбики термометров радовать не будут: в Украину идет резкое похолодание

17.12.2018 07:30
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Столбики термометров радовать не будут: в Украину идет резкое похолодание

Сильные снегопады, "атаковавшие" многие регионы Украины, прекратятся, но им на замену придут крепкие морозы.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Диалог.UA".

По его словам, в ближайшие дни украинцам стоит ожидать похолодания. Главный синоптик Украины предупредил, что совсем скоро столбики термометров будут показывать до минус 15 ночью. А о прогнозах, которые обещали скорое потепление, украинцы могут забыть. По словам синоптика, в ближайшие дни ночью температура воздуха по Украине будет от минус 4 до минус 9 градусов мороза, на северо-востоке – до минус 10-15 градусов. "Днем ожидается около 0. Такая погода продержится минимум неделю", – в то же время успокоил синоптик. Ранее эксперты назвали дни самых лютых морозов зимы 2018-2019.



Теги: Украина, Донбасс, мороз, холод, прогноз погоды
 
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