Украина возвращает церкви независимость

17.12.2018 14:17

Создание независимой от Москвы церкви вышло на завершающий этап: 15 декабря Объединительный собор в Киеве избрал предстоятеля единой автокефальной структуры. Ее возглавил Епифаний – раннее он был митрополитом Переяславским и Белоцерковским. На сослужении с Варфоломеем, которое состоится в Константинополе в начале января, митрополит Киевский получит из рук Вселенского Патриарха долгожданную грамоту об автономии. О пути украинской церкви к независимости и значении Томоса для государства рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Движение к историческому решению

В октябре этого года Константинополь отменил действие Синодального письма от 1686 года – документа, который подчинил Киевскую митрополию Московскому Патриархату. А также снял анафему российского духовенства с предстоятеля УПЦ Киевского Патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. Этими решениями Вселенский Патриархат открыл путь украинской церкви к получению автокефалии.

Октябрьскому Синоду предшествовало более четырех лет переговоров с Константинополем и светской властью в Стамбуле. Этот вопрос в этом году обсуждал Президент Петр Порошенко с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний пообещал сделать «все возможное» для автокефалии.

Всего за время своей независимости Украина дважды обращалась к Константинополю относительно Томоса, но только в 2018 году этот вопрос впервые сдвинулся с места и вышел на финишную прямую. Эксперты объясняют: война с Россией заставила украинские власти активизировать процесс, чтобы уменьшить влияние Москвы на значительное количество прихожан.

«РПЦ – неотъемлемая часть политической системы РФ. Кремль не скрывает, что рассматривает ее как один из главных инструментов для влияния на Украину», – так Порошенко объяснил решение светской власти взяться за восстановление церковной автономии.

В апреле 2018 года Верховная Рада поддержала его обращение к Вселенскому Патриарху о создании Единой поместной православной церкви в Украине. А уже в сентябре в Киев прибыли экзархи Варфоломея – для согласования и завершения процесса предоставления независимости украинским православным.

Вполне ожидаемо Москва усиленно пыталась помешать планам Киева. По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, «бурная истерика» россиян выдала их «настоящую панику», которая разгорелась после новостей о создании поместной церкви: «Это реакция на внезапное собственно осознание фундаментальной ошибочности всей политики России относительно взаимоотношений с Украиной».

Однако многочисленные встречи российского духовенства с Варфоломеем своей цели не достигли. Константинополь не остановило и провокационное заявление РПЦ о разрыве отношений с Вселенским Патриархатом. В декабре представители УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ таки выбрали предстоятеля во время Объединительного собора в Софийском храме. Он возглавил единую структуру, которая отныне официально называется Православная церковь Украины.

Автокефальная церковь как «столб украинской независимости»

Политические обозреватели выделили два важных последствия получения украинской церковью независимости. Во-первых – это приобретение религиозной свободы верующими от Москвы: такой шаг предоставляет власть украинскому духовенству действовать вне приказов РПЦ, объединив в одной структуре всех украинских православных. Второе следствие выходит за церковные границы и касается политического значения Томоса – осуществление еще одного шага от российского империализма.

«Это вопрос не только религиозный. Уверен, что это вопрос национальной безопасности и укрепления украинской государственности», – прокомментировал процесс получения Томоса спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

И действительно, как отмечают эксперты, Кремль с помощью РПЦ до сих пор имел широкую зону влияния на большую часть украинского населения – по состоянию на 2018 год Московскому Патриархату были подконтрольны 12 тысяч приходов, что вдвое превышало количество приходов КП. Как отмечают специалисты, именно церковь стала для президента РФ Владимира Путина одним из последних инструментов распространения «русского мира» на соседние страны.

«Через церковь агрессор получал прямой доступ к сердцам и мыслям украинцев», – объясняет эксперт по коммуникациям Екатерина Крук.

Зарубежные исследователи прогнозируют, что религиозная свобода ускорит культурное обособление Украины от России и повлечет окончательный «крах имперских амбиций Путина».

«Символическая сила украинской церкви в Киеве будет огромной. Символическая сила киевского христианства даст огромный импульс украинской идентичности», – считает профессор Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон.

Своей радости по поводу избрания митрополита Киевского не скрывают и сами украинцы. На площади перед Софийским собором тысячи людей встретили новость о результатах голосования аплодисментами и криками «Слава!». Соцсети между тем заполонили поздравления, в которых событие назвали «историческим праздником» и «эпохальным сдвигом». Известный блогер Олег Пономарь сравнил значение Собора с получением безвиза, «умноженного на миллиард». А лидер духовного управления мусульман «Умма» Саид Исмагилов отметил, что отныне «украинская нация получила один из самых мощных факторов, который будет обеспечивать и охранять настоящую независимость Украины».

Теперь новую структуру ожидает формирование новых руководящих органов в течение ближайших двух месяцев. Относительно иерархов УПЦ МП, которые 15 декабря не принимали участия в объединении, то они все еще имеют возможность сделать это в будущем.

«Мы должны засвидетельствовать наше единство, чтобы среди нас царил мир и согласие. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам, и мы совместно будем строить Украинскую православную церковь», – заявил после избрания митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Сейчас украинское духовенство готовится к получению Томоса 6 января. Этот документ предоставит Православной церкви Украины право самостоятельно выбирать предстоятеля без утверждения в Константинополе и сделает ее равноправной среди других 14 поместных церквей.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля