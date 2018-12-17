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Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион
Многие боятся сала из-за содержащего в нем холестерина.
Известный украинский диетолог Светлана Фус развеяла главные мифы о сале и рассказала о пользе любимого украинцами продукта. Соответствующую запись Фус разместила на своей страничке в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой наnewsyou.info.
«В список вредных продуктов относят сало, так как в нем содержится много калорий и жиров, «вредного» холестерина. Большинство людей выделяют сало, как вкусный и аппетитный продукт. Также, оно считается символом нашей кухни. Сало для украинцев - это и закуска, и перекус, и основное блюдо», - отметила эксперт.
Она отметила неоспоримые преимущества сала, среди которых оказался богатый полезными веществами состав.
«С точки зрения пользы, сало содержит все виды жирных кислот, жирорастворимые витамины Д и Е, витаминоподобное вещество холин. Все они принимают участие в работе гормональной, нервной, иммунной, антиоксидантной систем организма. Эти вещества обязательно должны входить в ежедневный рацион. Но, важно, с каких источников и в каком количестве», - подчеркнула диетолог.
Фус подчеркнула, что избегать животных жиров в рационе – неправильно, ведь люди должны получать 30% общей калорийности рациона из обоих видов – растительных и животных.
«Ошибочно думать о жирах: растительные жиры - полезны, а животные жиры -вредные. А еще хуже - видеть в жирах только зло, и избегать их. Таким решением вы будете ухудшать синтез гормонов, обмен веществ и свой иммунитет в целом», -предупредила эксперт.
По словам специалиста, многие боятся сала из-за содержащего в нем холестерина.
Теги: Донбасс, здоровье, сало, диетолог
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