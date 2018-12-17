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В 2019 году билеты на поезда «Укрзализныци» подорожают дважды
«Укрзализныця» в новом году планирует повысить тарифы. Об этом говорится в проекте финансового плана компании на следующий год.
«Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины будет осуществлена с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%. В среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%», — говорится в информации.
Отмечается, что индексация тарифов на проезд в пригородных поездах пока не предусмотрена. А международные маршруты также ожидает подорожание — с 1 апреля поднимутся цены на билеты в среднем на 13-21%, в зависимости от категории поезда и типа вагона.
Кроме того, изменения коснутся и грузоперевозок. Уже с 1 февраля 2019 года повышение тарифа предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля — на 2,5%, с 1 июля — на 5% и с 1 октября — на 7,5%.
Теги: Донбасс, билет, поезд, Укрзализниця, подорожание
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